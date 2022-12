Er gilt als Urgestein unter Osttirols Touristikern – und er war über Jahrzehnte das Gesicht des Moarhofs in Lienz: Pepo Winkler. Nun treten er und seine Frau Helga in die zweite Reihe. Der Abschied in den Ruhestand wurde bei der Eröffnung des renovierten Moarhofs gefeiert. 40 Jahre kümmerten sich Pepo und Helga Winkler um die Anliegen ihrer Gäste, schlossen enge Freundschaften mit ihren Besuchern und entwickelten den Moarhof zur beliebten Urlaubsresidenz in Lienz.