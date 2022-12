Weihnachtsmusical

Freitag, 16. Dezember, Kolpingsaal Lienz, 17 Uhr.

Samstag, 17. Dezember, Kolpinsaal Lienz, 17 Uhr.



"Die DREI vom Stall" ist ein tierisch gutes Weihnachtsmusical aufgeführt von den Schülern der Volksschule Lienz-Nord. Unter der Leitung von Johanna Holzer und Angelika Lindler finden ein paar verpeilte Schafe, ein überheblicher Ochse und ein nachdenklicher Esel zur Krippe im Stall von Bethlehem.

Eintritt: freiwillige Spende.

Eltern-Online-Webinar

Montag, 12. Dezember, online, 20.15 Uhr.



Der kostenlose fit-for-family Vortrag mit Anna-Lena Kriner befasst sich mit dem Thema "Warum wir nie ständig "immer" sagen sollten".

Der Einstieg ist unter dem Link: https://dioezeseinnsbruck-svf.my.webex.com/join/ful

Literatur im Advent

Montag, 12. Dezember bis Freitag, 16. Dezember, Stadtbücherei Lienz, 17 Uhr.



Unter der Leitung von Reinhold Wieser und Mareili Warsitz-Rott konnten die Mitglieder des Literaturkreises der Stadtbücherei Lienz insgesamt zehn großartige Lesungen vorbereitet.

Hier finden Sie die Termine für diese Woche:

Montag, 12.12.: Reinhold Wieser liest "An diesem Dienstag" von Wolfgang Borchert.

Dienstag, 13.12.: Claudia Kopf liest "Il ritorno in patria" von W. G. Sebald.

Mittwoch, 14.12.: Beate Himmelstoß liest Gedichte von Rainer Maria Rilke.

Donnerstag, 15.12.: Mareili Warsitz-Rott liest "Die Wiener in China"/Jüdisches Museum Wien.

Freitag, 16.12.: Clara Degetz liest "Wir sind nur Gast auf dieser Erde" von Reinhold Ortner.

Burnout-Beratung

Dienstag, 13. Dezember, Volkshaus Lienz/1. Stock, 17 bis 18 Uhr.



Das Lienzer Regionalsekretariat der ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) bietet kompetente, kostenlose und anonyme Burnout und Mobbing Beratung.

Um vorherigen Anmeldung im Sekretariat unter (04852) 621 02 oder vera.mair@oegb.at wird gebeten.

Das ÖGB Regionalsekretariat bietet Burnout Beratung © (c) imago stock&people (imago stock&people)

Blutspenden

Mittwoch, 14. Dezember, Kultursaal Virgen, 16 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

"Kostnix-Laden"

Mittwoch, 14. Dezember, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 15. Dezember, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr.

Am Mittwoch und Donnerstag hat der Kostnix-Laden wieder geöffnet und bietet kostenlose Bekleidung, Geschirr, Spielzeug, Bettwäsche und vieles mehr. Abgabemöglichkeit immer montags von 9 bis 11 Uhr.

Abgesagt! Buchpräsentation

Donnerstag, 15. Dezember, Tyrolia Lienz, 19 Uhr.



Das Buch "Wir drei Könige" des jungen Tiroler Autors Fabian A. Eder, erzählt eine fiktive Geschichte von der abenteuerlichen Reise der Heiligen Drei Könige, von verschiedenen Weltansichten und von den vielen prägenden Gesprächen von Göttern und dem Glauben an Übernatürliches, an Magie und an Wunder.

Um Anmeldung unter lienz@tyrolia.at wird gebeten.

Kunst in Kürze

Donnerstag, 15. Dezember, Liebburg Lienz, 19 bis 19.45 Uhr.

Zur etwas andere Führung mit Umtrunk treffen sich diesmal Interessierte beim Hauptplatz. Keltische Krieger, römische Gottheiten sowie Schmuckstücke sind derzeit in der Liebburg zu sehen. Sie werden durch lebendig erzählte Geschichten von Josef Kalser begreifbar gemacht.

Freiwillige Spende erbeten.

"Das Wunder"

Freitag, 16. Dezember, Tauerncenter Matrei, 20 Uhr.

Samstag, 17. Dezember, Tauerncenter Matrei, 20 Uhr.

Sonntag, 18. Dezember, Tauerncenter Matrei, 16 Uhr.

Das weihnachtliche Singspiel beschreibt das rege Treiben auf einem typischen Osttiroler Christkindlmarkt. Jedoch wird die traditionelle, weihnachtliche Idylle durch das eine oder andere nicht alltägliche Ereignis unterbrochen. Der Komponist Hansl Klaunzer lässt dadurch aktuelle Themen in das Stück einfließen. Die zu den Klängen der Altmatreier Tanzmusik, den Matreier Sänger:innen und noch einigen anderen regionalen Gruppen und Gesangssolisten erzählte Geschichte, lädt zum Nachdenken ein.

Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Matrei, Lienz, Sillian und Kals.

Weihnachtliches Singspiel in Matrei © (c) Josef Obertscheider

"Joy to the World"

Samstag, 17. Dezember, Stadtsaal Lienz, 19.30 Uhr.

Sonntag, 18. Dezember, Pfarrkirche Pfalzen/Südtirol, 18 Uhr.

Das Sinfonieorchester Lienz und der Chor Pfalzen laden zum gemeinsamen Weihnachtskonzert. Unter der Leitung von Dirigent Gerald Mair werden märchenhafte Klassiker, traditionelle Weihnachtslieder, die feierliche Weihnachtskantate von Mendelssohn, die beseelte Arie von Korngold sowie "Joy to the World" von Händel präsentiert.

Kartenvorverkauf: TVB Lienz oder online über www.sinfonieorchester-lienz.at.

Weihnachtskonzert des Sinfonieorchester Lienz © KK/Veranstalter

"Holzers Peepshow"

Samstag, 17. Dezember, Kultursaal Strassen, 20 Uhr.



Die Heimatbühne Strassen lädt zur letzten Vorstellung der Komödie von Markus Köbeli. Unter der Regie von Thomas Widemair wird die Geschichte des Landwirten Holzer erzählt. Dieser hat nur noch eine Kuh im Stall, der Skilift als Nebenerwerb fällt aus und die Familienharmonie bröckelt. Eine Idee muss her um die Familienkasse anzukurbeln...

M.S.