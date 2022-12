Das Ziel "Null Verkehrstote" konnte heuer kein Tiroler Bezirk erreichen. Das vermeldet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). 29 Menschen kamen seit Jahresanfang bei Verkehrsunfällen in Tirol ums Leben, um einen Menschen mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Die niedrigste Anzahl an Todesopfern weist der Bezirk Schwaz mit zwei auf. Die meisten Todesopfer mit jeweils vier waren in den Bezirken Imst, Kitzbühel und Landeck zu beklagen.