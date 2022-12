Was in Klagenfurt und Salzburg seit jeher klar war, ist jetzt auch in Bozen fix und wird in Bregenz immer mehr gewiss: Die Titelverteidiger treten wieder an. Peter Kaiser, Wilfried Haslauer, Arno Kompatscher und Markus Wallner haben mehr Gemeinsamkeiten, als ihre Parteien vermuten lassen. Der 2013 gewählte Kärntner Rote ist nach dem heute exakt elf Jahre amtierenden Vorarlberger Schwarzen Österreichs aktuell längst dienender Landeshauptmann. Ihr 2014 gekürter Südtiroler Kollege läge hinter dem Salzburger auf Rang 4. Abgesehen vom Provinz-Sonderfall Belluno zeigt Venetien mit Luca Zaia ähnliche personelle Kontinuität – wie auch das Kollegialorgan in Graubünden mit seinen jährlich wechselnden Präsidenten. Der nach Tirols Neo-Landeshauptmann Anton Mattle kürzest amtierende Regierungschef der sieben Nachbarländer ist Markus Söder in Bayern (2018).