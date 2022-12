Bei den Hofwochen bei "Bauer sucht Frau" geht es in Kartitsch rund – beim reschen Piet. Es kommt zu einem "Kleidungsgate" und zu einem freiwilligen Abschied. Der urige Osttiroler nimmt den Abgang gelassen. Am Abend geht’s mit den zwei verbliebenen Frauen zum Dorffest und der 50-Jährige ist bekannt wie ein bunter Hund. Die gute Stimmung trübt allerdings sein Outfit, mit dem eine Hofdame gar nicht einverstanden ist. Piet steht zu seiner Kleidungswahl: "Ich habe meinen Style, das ist die neueste Hose und die geilste Hose, die ich mir vorstellen kann." Hat sich die modebewusste Hofdame ins Aus bugsiert? Spannung also am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ATV oder bei Zappn.