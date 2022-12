Fabian Leiter ist ein kleiner Helfer des Christkindls. "Naja, ein ganz kleiner vielleicht", lacht der Forstexperte. Doch auch er schafft es mit seinen Bäumen, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ab Anfang Dezember wird Leiter nämlich zum Christbaumverkäufer. Und wer zu ihm kommt, der denkt bereits an den aufgeputzten Baum, das warm eingeheizte Wohnzimmer und die Bescherung. Hier kommt also niemand mit schlechter Laune vorbei. Lebendes Beispiel sind Annemarie und Maria Znopp aus Oberlienz. Die beiden Schwestern sind auf Mission nach einer ganz besonderen Nordmanntanne, jener Baumart, die in Nikolsdorf ausschließlich verkauft wird: Aufgrund der Raumhöhe suchen sie einen rund drei Meter hohen Baum.