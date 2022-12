Sukzessive hat die Austrian Power Grid (APG) in Lienz seit 2015 das Umspannwerk Lienz (UW) ausgebaut. Diese Anlage, der einzige Strom-Anspeisepunkt für ganz Osttirol der APG und damit besonders wichtig für die Region, war in die Jahre gekommen. Nach rund 60 Jahren Betriebsdauer sind Teile der Anlage mit Standort in Nußdorf-Debant stark sanierungsbedürftig.