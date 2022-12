Eigentlich wollten die Lienzer Bergbahnen am Donnerstag, 8. Dezember, pünktlich in die Skisaison starten. Doch daraus wird nichts. Der Saisonstart muss auf den 17. Dezember verschoben werden. "Aufgrund der äußerst milden Temperaturen im Lienzer Becken war eine technische Beschneiung bis dato leider nur eingeschränkt möglich", hieß es in einer Aussendung der Gesellschaft, welche am Montag veröffentlicht wurde. Der letzte Schneefall sei nicht ausreichend für einen Skibetrieb mit täglicher Präparation.

"Unsere Mitarbeiter sind in Bereitschaft und warten auf passende Verhältnisse, um die technische Beschneiung abzuschließen. Laut Wettervorhersage sollten die kommenden Tage genutzt werden, um ausreichend Schnee zu produzieren und einen ehestmöglichen Skibetrieb aufnehmen zu können", sagt Vorstand Mario Tölderer.

Des Weiteren bitten die Lienzer Bergbahnen alle Skitourengeher um Verständnis, dass die Pisten während der Präparationsarbeiten, welche meistens unter Einsatz von Windenseilen erfolgen, gesperrt sind und ein Betretungsverbot herrscht. Es herrsche Lebensgefahr.