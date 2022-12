In der Nacht auf Samstag erstattet eine Frau in Lienz Anzeige, dass sie in einem Lokal sexuell belästigt worden sei. Die Frau gab an, dass sich der Mann noch im Lokal aufhalte und sie diesen auch wiedererkennen würde. Daraufhin begab sich eine Polizeistreife mit der Frau ins Lokal, worauf ein 40-jähriger Österreicher als Verdächtigter identifiziert werden konnte. Die Polizisten nahmen den Mann für weitere Erhebungen mit zur Polizeiinspektion Lienz.

Wollte keinen Ausweis zeigen

Nach Abschluss der Erhebungen wurde der 40-Jährige wieder entlassen und die Polizeibeamten begaben sich für weitere Erhebungen zurück zum Lokal. Auf dem Weg dorthin nahmen die Beamten wahr, wie sich ein 23-jähriger Österreicher – offenbar ein Bekannter der Frau – dem 40-Jährigen in den Weg stellte und sich ihm gegenüber sehr aggressiv und aufbrausend verhielt. Die Polizisten versuchten, den 23-Jährigen zu beruhigen. Dieser wurde aber immer aggressiver, beschimpfte nun auch die Polizisten. Da er auch den Beamten gegenüber aggressiv wurde, forderten diese ihn auf, sich auszuweisen. Weil sich der Mann aber weigerte, seine Identität bekannt zu geben, musste er festgenommen werden.

Beamte ins Gesicht gespuckt

Im Zuge der Festnahme setzte sich der 23-Jährige so heftig zur Wehr, dass er mit den beiden Polizisten zu Boden stürzte. Unter erheblicher Gegenwehr konnte der Österreicher schließlich zur Polizeiinspektion gebracht werden, wobei er die Beamten weiter beschimpfte und ihnen ins Gesicht spuckte. Durch den Widerstand des Festgenommenen wurde dieser selbst sowie ein Polizeibeamter derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Sowohl der 40-Jährige als auch der 23-jährige Österreicher waren merklich alkoholisiert. Nach Abschluss der Erhebungen wurde der 23-Jährige wieder entlassen. Es werden die entsprechenden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.