Es wurde ein höllisches Chaos befürchtet. In den vergangenen Tagen wurde mittels Flyer ein "Tischzoichn" in Matrei, auf der Terrasse des Lokals Panorama, beworben. Eine Anmeldung lag keine vor, somit wäre die Veranstaltung illegal gewesen.

Doch am Freitagabend ging es ruhig zu in Matrei. Rund um das Lokal Panorama versammelten sich lediglich rund zehn Kleibeife und 20 Zuschauer, doch alles blieb im Rahmen des üblichen Klaubauftreibens und war nach kurzer Zeit wieder vorbei. Die Polizei Matrei beobachtete die Szenerie, musste jedoch nicht einschreiten. Alkoholexzesse und Körperverletzungen blieben aus. "Es gab keinen Ausschank auf der Terrasse und es ging gesittet zu", meldet Chefinspektor Erich Gliber auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Ob ein Tisch in das Geschehen involviert war, ist unklar.