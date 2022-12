Just das 60. Jubiläumsjahr der Pfarrkirche Lienz war es, das Trubel in die Pfarrgemeinde in Osttirol und Oberkärnten brachte. Nach der "Entpflichtung" der ehemaligen Pfarrerin und der interimistischen Leitung durch die Seniorin Dagmar Wagner-Rauca soll nun Ruhe einkehren. Man hat eine Dauerlösung gefunden: Heute wird Pfarrerin Margit Leuthold feierlich in ihr neues Amt eingeführt. Die gebürtige Bayrin aus Augsburg studierte mitunter evangelische Theologie und dissertierte in Pädagogik/Philosophie. Sie lebte lange in Wien und war unter anderem in der nachhaltigen Tourismusentwicklung tätig. Über die Taufe ihrer Patentochter wurde sie wieder theologisch tätig und engagierte sich in der Krankenhausseelsorge und war als Pfarramtskandidatin im AKH Wien.