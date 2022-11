Wegen der Sprengung von zwei Bankomaten stand am Mittwoch ein 43-jähriger Rumäne in Innsbruck vor Gericht. Während er allerdings eine Tat in Vomp eingestand, stritt er die Beteiligung an einem Diebstahl in Nußdorf-Debant am 8. August 2019 vehement ab. Dass ihn seine bereits verurteilten Kumpane schwer belasten, kümmerte ihn dabei nicht.