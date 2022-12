Klimabündnis-Betriebe achten auf eine ressourcenschonende Wirtschaftsweise und nehmen so eine Vorbildrolle in der Gesellschaft ein. Ob bei der betrieblichen Beschaffung, beim Energieverbrauch oder der Mobilität der Mitarbeiter:innen – Unternehmen können viele Hebel in Bewegung setzen, um einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Seit 2019 haben sich über 100 Tiroler Unternehmen und Vereine aus sämtlichen Wirtschaftssektoren und dem Sozialbereich für klima- und umweltfreundliches Wirtschaften entschieden. Das Klimabündnis Tirol unterstützt sie bei der Erarbeitung von Zielen und der Umsetzung von konkreten Maßnahmen.

"Besonders freut mich, dass heuer auch erstmals Unternehmen aus Osttirol den KlimaCheck absolviert haben. Damit konnten wir unser Betriebe-Netzwerk auf alle Tiroler Bezirke ausdehnen. Vom kleinen Einzelunternehmen über Familienbetriebe bis hin zu Großunternehmen mit über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jeder einzelne Beitrag zur Erreichung der nationalen und internationalen Klimaschutzziele zählt", betont Klimabündnis-Geschäftsführer Andrä Stigger.

Grüner Druck und naturschonende Infrastruktur

Die Osttiroler Unternehmen sind die Druckerei Green Print aus Lienz. Sie hat sich dem umweltfreundlichen Druck verschrieben und verwendet besonders energieeffiziente Drucker. Eine Photovoltaikanlage wird zukünftig umweltfreundlichen Strom für die Geräte und das E-Dienstfahrzeug liefern.

Das Ingenieurbüro Laup plant und beaufsichtigt die naturschonende Errichtung von Infrastrukturbauten im Bereich Hoch- und Tiefbau und gestaltet Erholungs- und Freiflächen mit regionalen Baustoffen und Pflanzen. Mit der Umstellung auf ökologische Reinigungsmittel und dem Einsatz von LED-Beleuchtung wird der Bürobetrieb noch umweltfreundlicher.

Fledermaus-Schutz und Naturraumplanung

Die soziale Nachhaltigkeit ist eine wichtige Säule einer klimagerechten Zukunft. Das AufBauWerk Nikolsdorf lehrt Jugendlichen mit Förderbedarf einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt und Nahrungsmitteln. Die Sanierung von Schloss Lengberg durch das Land Tirol fand unter Rücksichtnahme auf die geschützte Fledermausart "Kleine Hufeisennase" statt, die im Sommer den Dachstuhl des Schlosses bewohnt.

Bei REVITAL Integrative Naturraumplanung werden durch eine Umstellung auf ein weitestgehend papierloses Büro wertvolle Ressourcen eingespart. Nicht vermeidbare Dienstreisen sollen vermehrt mit E-Fahrzeugen, E-Bikes und öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Als Energiesparmaßnahme wird die Außenbeleuchtung des Gebäudes reduziert.