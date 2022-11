"Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, aber auch freudig erregt", sagte der Osttiroler Bauer, Skilehrer und Hirte Piet beim Start in seine Hofwochen bei der ATV-Kuppelshow Bauer sucht Frau am Mittwochabend. Drei Damen hat der 50-Jährige auf seinen Hof in Kartitsch eingeladen.