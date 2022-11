In gut zwei Wochen versammelt sich der Lienzer Gemeinderat zur Haushaltssitzung. Das Budget für das Jahr 2023 muss beschlossen werden. Im Finanzausschuss wurde es mit allen Fraktionsführern bereits vorverhandelt und es sei laut Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) ein "brutales Budget". Auch wenn es in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend noch nicht auf der Tagesordnung stand, schwebte es wie ein Damoklesschwert über dem Ratssaal in der Lienzer Liebburg. Denn klar ist: Der Sparstift muss angesetzt werden, und zwar ganz fest.