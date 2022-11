Winter in den Tiroler Bergen. Jäh verdunkelt sich das Bild. Eine dunkle Gestalt läuft auf eine Berghütte zu. Es ist ein Krampus oder eine Percht – je nach Sichtweise. Die Hüttengäste erstarren. Die düstere Gestalt kramt etwas aus dem Fell hervor. Es ist ein Kinderhandschuh, den er an die junge Besitzerin übergibt. Die Wirtin kommt aus der Küche, lächelt, begrüßt den zotteligen Gast und fragt ihn, ob er etwas bestellen möchte. Dieser entgegnet in höherer Stimmlage: "I hätt' gern an Latte macchiato. Mit Hafermilch bitte."

Dieser Werbespot der Tirol Werbung ist Teil der Winterkampagne 2022 und soll Gastfreundschaft und Toleranz vermitteln. "Die Tiroler Gastfreundschaft kennt keinen Dresscode und jeder ist willkommen, wie er ist. Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, an denen man sich gleich wie zu Hause fühlt. Tirol steht auf der Liste der Herzlichkeit und Gastlichkeit ganz weit oben", heißt es im Werbetext. Dafür bekam der Spot "Percht Latte" bereits einen Silbernen Delfin. Die Jury der Cannes Corporate Media & TV Awards wählte dabei aus 800 Einsendungen aus 40 Ländern aus.

Ein "Affront gegen heimische Milchbauern"

Doch nicht bei allen kommt der neue Werbefilm gut an. Dem Tiroler Landwirtschaftskammerpräsidenten Josef Hechenberger stößt die Hafermilch regelrecht sauer auf: "Wir sind zu allen herzlich, außer zu unseren eigenen Bäuerinnen und Bauern – das würde es wohl eher treffen." Das Video sei ein Affront gegenüber den Tiroler Bauern, die mit ihrer Bewirtschaftung dafür sorgen, dass die Kulturlandschaft für Einheimische sowie Touristinnen und Touristinnen so ansprechend ist. Hechenberger ist entrüstet: "Es kann doch nicht sein, dass in einem Werbevideo für Tirol, das traditionelle Gastfreundschaft hochhält, 'Hafermilch' und nicht die ureigene, echte Tiroler Milch vorkommt." Für Hechenberger müsse die Tirol Werbung diesen Werbeauftritt hinterfragen.

Tirol Werbung reagiert

Seitens der Tirol Werbung reagiert man nun darauf. Der Spot soll schnellstmöglich überarbeitet werden. "Das Wort Hafermilch wird nicht mehr ausgesprochen, um Irritationen bei den Tiroler Bäuerinnen und Bauern zu vermeiden", erklärt Florian Neuner, Leiter der Unternehmenskommunikation.

Ob auch Osttiroler Krampusse und Kleibeife sich einen Macchiato mit Hafermilch bestellen würden, ist indes nicht klar.