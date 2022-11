Komisch. "Tischzoichn", also Tischziehen, in Matrei? Das ist kein Brauch in der Tauernkommune. Das "Tischzoichn", bei dem es zum Kräftemessen zwischen Krampussen oder Kleibeifen und kräftigen Burschen kommt, wurde erst durch Megaveranstaltungen in Arenen im Lienzer Talboden aufgewertet. In Matrei gab es das vor Jahrzehnten, aber nicht öffentlich, sondern in der Kuchl beim Kuroten, der Larvenschnitzer-Familie Trost oder auf einzelnen Bauernhöfen.