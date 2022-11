Lange galt die Europäische Wildkatze (Felis silvestris) in Tirol als ausgestorben. Europäische Wildkatzen ähneln getigerten Hauskatzen, sind allerdings stämmiger, kräftiger und dichter behaart – es handelt sich um eine eigene Art und nicht wie vermutet werden könnte, um eine verwilderte Hauskatze (Felis catus). Die typische Fellzeichnung der äußerst seltenen europäischen Wildkatze ist grau-braun verwaschen mit schwarzen Ringen um den Schwanz, schwarzer Schwanzspitze und einer schwarzen Rückenlinie, die im Schulterbereich in der Regel in zwei parallele Streifen übergeht. Sie leben sehr heimlich in strukturreichen, naturnahen Waldgebieten.