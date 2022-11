"Wir hatten einen Rekordsommer", freut sich Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol (TVB). Insgesamt wurden von Mai bis Oktober 330.242 Ankünfte (plus 13,8 Prozent) und 1.236.793 Übernachtungen (plus 6,7 Prozent) gezählt. Damit blickt man auf den nächtigungsstärksten Sommer in Osttirol seit 26 Jahren zurück - und das, obwohl es damals noch über 4200 Betten mehr gab als heute. "Nicht die Menge, sondern die Qualität der Betten macht es aus", betont Theurl.