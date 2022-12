Bachs Weihnachtsoratorium

Freitag, 9. Dezember, Kirche zur Heiligen Familie Lienz, 19 Uhr.

Das Vokalensemble NovoCanto und die Tiroler Barockinstrumentalisten gastieren in der Heiligen Familie. Dirigent Wolfgang Kostner hat sich international renommierte Solisten zur Seite geholt: Die beiden jungen Tiroler Vanessa Waldhart (Sopran) und Matthias Hoffmann (Bass) werden ergänzt durch den vielfach ausgezeichneten deutschen Tenor Markus Schäfer und der gefeierten Altistin Susanne Langner.

Karten sind in der Liebburg erhältlich. Info und Reservierung: www.stadtkultur.at oder (04852) 600-519.

Die Tiroler Barockinstrumentalisten © KK/Reinhold Sigl

Computeria

Montag, 5. Dezember, Volkshaus Lienz, 16 bis 18 Uhr.

Die Computeria ist ein vom Land Tirol geförderter Lern- und Begegnungsort, an denen ältere Menschen ermutigt werden, sich mit dem Computer und den neuen Technologien aktiv zu befassen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Der heilige Nikolaus

Dienstag, 6. Dezember, Bildungshaus Osttirol, 9.30 bis 11 Uhr.

Alle Jahre wieder und doch jedes Mal neu dreht sich rund um den 6. Dezember alles um den Heiligen Nikolaus. So auch im Bildungshaus, wo dieser Mann Gottes heuer am Dienstagstreff persönlich teilnimmt. Jung und Alt freuen sich über Nikolaus, der nicht nur teilt und Gutes tut, sondern auch von Gott erzählt und dazu einlädt, ein wenig wie der Hl. Nikolaus zu sein. Referent: Pater Martin Bichler.

"Rosas Hochzeit"

Dienstag, 6. Dezember, Kultursaal Debant, 19.30 Uhr.

Das Wanderkino des 21. Jahrhunderts macht wieder Halt in Debant. Diesen Monat wird die spanische Komödie "Rosas Hochzeit" aus dem Jahr 2020 gezeigt.

Handlung:

Kurz vor ihrem 45. Geburtstag beschließt Rosa, dass es Zeit für einen radikalen Wandel in ihrem Leben ist. Immer hat sie für die anderen gelebt, in ihrem Job als Kostümbildnerin bis zum Umfallen gearbeitet, den Vater zum Arzt begleitet, sich um die Kinder ihres Bruders gekümmert. Von heute auf morgen verlässt sie Valencia, um sich im alten Schneiderladen ihrer Mutter in einem kleinen Küstenort den Traum vom eigenen Geschäft zu erfüllen. Aber es ist nicht so leicht, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Rosa beschließt, ein Zeichen zu setzten - Sie will heiraten. Und diese Hochzeit wird eine ganz besondere sein.

Eintrittspreis pro Person 4 Euro.

Die spanische Komödie ist im Kultursaal Debant zu sehen © KK/Natxo Martinez

Advent Benefiz

Freitag, 9. Dezember, Spitalskirche Lienz, 16 bis 19 Uhr.

Der Soroptimist International Club Lienz/Osttirol lädt zum Advent Benefiz. Empfang und Losausgabe (10 Euro pro Los) ist ab 16 Uhr. Musikalische Unterhaltung wird von Carovana Mediterranea und Silvia Ebner geboten. Der Erlös kommt Projekten für Frauen, Kinder und Jugendliche in Not zugute.

Eintritt zur Aufführung ist eine freiwillige Spende.

"Holzers Peepshow"

Freitag, 9. Dezember, Kultursaal Strassen, 20 Uhr.

Samstag, 10. Dezember, Kultursaal Strassen, 20 Uhr.

Sonntag, 11. Dezember, Kultursaal Strassen, 16 Uhr.

Die Heimatbühne Strassen lädt zu den Vorstellungen der Komödie von Markus Köbeli. Unter der Regie von Thomas Widemair wird die Geschichte des Landwirten Holzer erzählt. Dieser hat nur noch eine Kuh im Stall, der Skilift als Nebenerwerb fällt aus und die Familienharmonie bröckelt. Eine Idee muss her um die Familienkasse anzukurbeln...

Lustspiel aufgeführt von der Heimatbühne Strassen © KK/Veranstalter

Krippenausstellug

Samstag, 10. Dezember, Gemeindeforum Debant, 14 bis 21 Uhr.

Sonntag, 11. Dezember, Gemeindeforum Debant, 9.30 bis 18 Uhr.

Am Samstag findet um 19 Uhr der Festakt mit Krippensegnung statt, musikalisch umrahmt von den '"Tristacher Sängern". Am Sonntag gibt es Musik von der Bläsergruppe der Marktmusikkapelle Nußdorf-Debant.

Blutspenden

Sonntag, 11. Dezember, Haus Valgrata Außervillgraten, 17 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Candle Lightning Day

Sonntag, 11. Dezember, Pfarrkirche St. Andrä Lienz, 16 Uhr.



Der zweite Sonntag im Dezember wird weltweit als Gedenktag an verstorbene Kinder bedacht. Zur Gedenkfeier in der Pfarrkirche St. Andrä sind alle die um ein Kind trauern eingeladen eine Kerze zu entzünden.

M.S.