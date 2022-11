"Autostoppen, Pilgern und Bergsteigen – das ist mein Lebenselixier", schmunzelt Pater Martin. Am Wochenende hat der lebensfrohe Franziskanermönch sein neues Anekdotenbuch "Die besten Geschichten" in der Franziskanerkirche in Lienz erstmals vor Publikum vorgestellt. Begleitet von Flügelhorn- und Orgelklängen erzählte Pater Martin, wie er einst das Klosterauto im Silbersee versenkte, beim Pilgern im Heiligen Land mit einem Rucksack voller Waffen unterwegs war und per Flugzeug gerade noch rechtzeitig zu einer Hochzeit angeflogen kam.