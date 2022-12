Larven, also Masken, schnitzen, für die Kleibeife (Krampusse) – das hat in Matrei lange Tradition. Zu den bekanntesten Schnitzern der furchterregenden Fratzen gehört die Familie Trost. Sie schuf echte Kunstwerke. Matthias Karré ist mit dieser Familie verwandt. Das lässt darauf schließen – in den Adern des 25-Jährigen fließt Künstlerblut. Das bemerkte er schon in jungen Jahren. Den Trosts hat er zugeschaut. 2011 begann er dann selbst, Holz zu bearbeiten. Er schnitzte seine erste Klaubauflarve. "Doch, ich wollte nicht nur Larven schnitzen", sagt er.