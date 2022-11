Coworking – das ist eine neue Form der Arbeit, bei der sich Angestellte, Start-Ups, Freiberufler oder digitale Nomaden fernab vom Unternehmen einen größeren Büroraum teilen und zum Teil gemeinsam kreative Lösungen finden. Geschieht das zum Beispiel im Urlaub, nennt sich das Ganze „Coworkation“ (aus dem Englischen - Coworking und Vacation). Diese Verknüpfung von Urlaub und Arbeit voranzutreiben hat sich der überregionale Verein CoworkationAlps schon vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt. Seit vergangenem Sommer sorgt die Arbeitsgruppe CoWorking Osttirol für die Umsetzung in der Region. Ins Leben gerufen wurde es von Gerti Brugger vom Kesslerstadl in Matrei und dem Innervillgrater Unternehmer Christof Schett. Die zwei Initiatoren bekommen prominente Unterstützung vom Tourismusverband Osttirol und der Raumschmiede, einem Lienzer Netzwerk-Unternehmen für Regionalentwicklung.

Alle verbindet der Glauben an das große Potenzial, das in dem Thema Coworking steckt. Christof Schett weiß, dass viele Osttiroler Firmenchefs bereit sind, ihre Mitarbeiter tageweise an einem Coworking-Platz in der Nähe ihrer Heimatgemeinde arbeiten zu lassen. „Das spart zum Beispiel Fahrtkosten und schont zudem die Umwelt.“ In Osttirol gibt es bereits einige dieser Coworking-Plätze, etwa das FoKus by N‘zyan im Defereggental, den Alblerhof im Villgratental oder den Kollreiderhof in Anras. Gerti Brugger: „Mit Obertilliach kommt nun ein weiteres Büro mit circa 60 Quadratmetern Fläche hinzu. Sicher nicht das letzte.“ Auch weil man leerstehenden Gebäuden neues Leben einhauchen kann. Davon ist jedenfalls Raumplaner Thomas Kranebitter von der Lienzer Raumschmiede überzeugt. „Coworking ist eine Option, um Leerstand wieder sinnvoll zu nutzen.“

Wer sich für das Thema interessiert, sollte sich den 30. November vormerken. Dann findet im Iselhof in Lienz ein Informationsabend zu Thema Coworking / Coworkation und dem Potenzialen für Kommunen und Tourismus statt. Anmeldung unter Mail: info@kesslerstadel.at erbeten