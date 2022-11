Ein Weihnachtsalbum zu veröffentlichen, ist für Musiker wie für Osttiroler Schlipfkrapfen selber pitschen: Früher oder später versucht sich jeder daran. So legt auch die Osttiroler Vorzeigesängerin Sara de Blue, die seit kurzem beim Major-Label Universal unter Vertrag steht, ihre erste besinnliche Langspielplatte vor. Das Duett-Album "Zimtstern" erscheint am 25. November. Dafür hat sich de Blue mehrere bekannte Wegbegleiter an Bord geholt: Auf den 13 Coversongs von bekannten Weihnachtsliedern sind unter anderem Bluatschink, Lizz Görgl, Anna Buchegger, Nadine Beiler, Vincent Bueno, Klaus Schubert & Florian Bramböck, Markus Linder, Jack Marsina, Michael-Jackson-Gitarristin Jennifer Batten und Luis aus Südtirol, mit dem sie bereits ein Weihnachtslied veröffentlichte, zu hören. Mit der ebenfalls aus Matrei stammenden Starmania-Zweitplatzierten Judith Lisa Bogusch hat de Blue zudem den eigenen Pop-Adventjodler "Djo Di Eh" aufgenommen, den sie mit Clemens Herzog und Wolfram Dullnig geschrieben hat, der auch mit einem Saxophonsolo vertreten ist.