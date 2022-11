Seit September 2022 wertet der stimmige, separate Neubau das Landhotel Winklers Dolomitenhof in Tristach auf. Das großzügige Holzgebäude mit 15 Suiten ist alpiner Lifestyle pur, und harmoniert mit dem in den letzten Jahren sorgfältig renovierten Stammhaus. Die Einheiten setzen einen neuen Standard im Nächtigungsangebot der Winkler Hotels von Thomas Winkler, zu welchen auch der Moarhof in Lienz zählt. Die wohnlichen 40 Quadratmeter Suiten sind für Paare und Familien konzipiert.