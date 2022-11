Am 23. November, gegen 14.50 Uhr fuhr eine 51-jährige Österreicherin mit ihrem PKW in Lienz entlang der Kärntner Straße in Richtung Süden und wollte in den "Rechten Iselweg" abbiegen.

Im Zuge dessen kam es zur Kollision mit einer auf dem dortigen Schutzweg gehenden 54-jährigen österreichischen Fußgängerin, wodurch diese unbestimmten Grades verletzt wurde. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Verletzte mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.