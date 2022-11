Virgen ist als Wohngemeinde mit hoher Lebensqualität bekannt und gibt vielen jungen Familien Heimat. Die Attraktivität der Kommune hängt maßgeblich mit der Vielzahl von familienfreundlichen Angeboten zusammen. Das Sonnendorf bietet beispielsweise eine ganzjährige Kinderbetreuung, vielfältige Freizeitmöglichkeiten, ein funktionierendes Vereinsleben oder auch das Virger Mobil – Angebote, die das Sonnendorf lebenswert für alle Generationen machen.

2014 wurde Virgen von der "Familie und Beruf Management GmbH" mit dem Prädikat "Familienfreundliche Gemeinde" und dem Unicef-Zusatzzertifikat "Kinderfreundliche Gemeinde" ausgezeichnet. Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler: "Familien- und Kinderfreundlichkeit ist die Basis für eine gute Lebensqualität. Daher hat sich der Gemeinderat beschlossen, sich neuerlich dem Auditprozess 'Familienfreundliche Gemeinde' zu unterziehen. Damit wollen wir dem Thema zusätzlich Gewicht geben und einen kommunalpolitischen Schwerpunkt in diesem Bereich setzen." Es freut ihn, dass sich eine engagierte Projektgruppe zusammengefunden hat, die vorhandene Angebote weiterentwickeln und neue Projekte forcieren möchte. Um Anregungen aus der Bevölkerung zu erhalten, wurde eine Ideen-Box-Aktion durchgeführt. Mittels Fragebogen waren alle Virgerinnen und Virger aufgerufen, kundzutun, was ihnen gefällt. Viele Fragebögen mit den unterschiedlichsten Anregungen sind dabei eingegangen.

Obfrau des Familienausschusses Martina Aßmair, Schulleiter Stefan Bachmann, Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler, Direktor Gerhard Wörister, Pädagogin Julia Putzhuber mit den glücklichen Gewinnern Katharina Lang, Leonie Tschoner und Julian Resinger © Gemeinde Virgen

Den Verantwortlichen war es wichtig, auch die Kinder einzubinden. Die Schülerinnen und Schüler haben Zeichnungen mit ihren Ideen und Zukunftswünschen angefertigt. Diese werden derzeit im Bildungszentrum in Virgen ausgestellt. An kreativen Ideen fehlte es den jungen Virgerinnen und Virgern jedenfalls nicht. Mit dabei waren eine Cross-Strecke, eine Trampolinhalle, ein Abenteuercampingplatz, ein Reptilienzoo, ein Traktorgeschäft oder ein Rutschenpark. "Viele dieser Wünsche werden sich wohl nicht so leicht realisieren lassen. Andere Anregungen werden aufgegriffen, wie beispielsweise der Ankauf eines Netzes über dem Funcourt, dieser wurde bereits vom Gemeinderat beschlossen", so der Virger Bürgermeister bei der Vernissage am 22. November im Beisein der Kinder, Direktoren und Lehrpersonen. Unter den teilnehmenden Kindern wurden abschließend drei Preise verlost.

Das Projektteam hat aufgrund der Rückmeldungen aus der Fragebogenaktion und den Kinderzeichnungen bereits konkrete Maßnahmen ausgearbeitet und dem Gemeinderat vorgelegt. Dieser hat beschlossen, in den kommenden drei Jahren die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erhöhung der Familienfreundlichkeit umzusetzen.