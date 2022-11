David Tritscher verfasst Gedichte. Miniaturen aus wenigen Worten, in denen das Leben schillert, bunt ist, trüb ist, die Zuhörenden mit voller Wucht trifft. Geschichten, die sich mit dem Hellen, aber auch mit dem Dunklen im Leben des 23-jährigen (Über-)Lebenskünstlers beschäftigen.

"Hier empfängt mich die Welt, so wie ich bin", sagt der junge Autor über Kals. In seinen Werken behandelt Tritscher die großen Themen des Lebens: Angst, Zukunft, den Weltuntergang, die Dankbarkeit oder die Schönheit des Augenblicks – er beleuchtet alle Facetten des Lebens. Denn dieses, stellt für ihn keine Selbstverständlichkeit dar. Viele der Texte seines Buches sind im Gradonna entstanden: "Ich fühle mich in der Natur rundherum wohl und konnte mich voll auf das Schreiben konzentrieren. Bei jedem Besuch im Gradonna spüre ich, wie alles, was mich stresst und belastet von mir abfällt."

Das Buch mit Gedichten und Gedanken ist ab 28. November erhältlich © KK/Anna Rauchenberger

David Tritscher ist der erste Bergschreiber im Gradonna. Für Mitinhaberin Martha Schultz war die Einladung des jungen Literaten eine Herzensangelegenheit: "Städte laden oftmals Stadtschreiber ein – warum sollte nicht ein Berg als Inspiration für geistige Höchstleistungen dienen? David bei uns im Gradonna als Gast begrüßen zu dürfen war eine große Ehre für uns und wir freuen uns sehr über den fertigen Gedichtband", sagt sie. Auch die Stammgäste dürfen sich freuen: als besonderes Geschenk des im Oktober dreifach ausgezeichneten Resort wartet eine Ausgabe bei ihrem nächsten Besuch.

Vorbestellungen sind bereits möglich

Der Gedichtsband "bergschreiber. gedichte und gedanken" von David Tritscher ist ab 28. November im auf www.tritscher.eu erhältlich – Vorbestellungen sind ab sofort unter office@hubertakunkel.com möglich. Im Vorwort bezeichnete der namhafte österreichische Schriftsteller Peter Turrini das Werk des (Über-)Lebenskünstlers als "Poesie im Spannungsfeld zwischen einfach erscheinenden Sätzen und tiefer Empfindsamkeit". Die Hörbuchfassung des Buches wird gelesen vom ehemaligen "Jedermann" Cornelius Obonya.