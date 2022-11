Die Weihnachtszeit naht, am Wochenende wird die erste Kerze auf dem Adventkranz angezündet. Passend dazu möchte die Kleine Zeitung auch heuer wieder täglich einen besonderen Adventkalender abdrucken, den Kinder aus dem Bezirk Lienz gestalten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt - das Motiv muss nur weihnachtlich sein.

Also, keine Scheu, die Redaktion freut sich auf viele Zusendungen. Es geht darum, Freude am Malen zu haben und damit auch anderen Menschen im Advent ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Wie das alles funktioniert?

Ganz einfach: Ihr schickt Euer Weihnachtsbild einfach an osttirol@kleinezeitung.at oder per Post an die Adresse Johannesplatz 2, 9900 Lienz. Dazu brauchen wir noch ein Porträtfoto vom Künstler oder der Künstlerin, weiters Namen, Alter, Eure Adresse, eine kurze Beschreibung des Bildes, und die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten müssen schreiben, dass sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Sämtliche Bilder werden auch online auf unserer Homepage veröffentlicht. Die Zustimmung kann jederzeit per E-Mail widerrufen werden. Informationen zur Datenverarbeitung finden man in unserer Datenschutzerklärung unter www.kleinezeitung.at.

Mit dem gemalten Adventkalender starten wir am 1. Dezember. Jeder, der mitmacht, bekommt als Belohnung ein Testabo der Kleinen Kinderzeitung. Wir freuen uns über jede einzelne Einsendung!