Der Südtiroler Fotograf Harald Wisthaler stammt aus der Innichner Fraktion Vierschach. Für ihn sind sowohl Menschen als auch das Menschliche von Bedeutung. Wenn er ein Umfeld hat, in dem er sich wohlfühlt und seine Kreativität ausüben kann, hat er in den Momenten den Kopf frei. Der Hochpustertaler, der familiär einen Bezug zum Bezirk Lienz hat, findet das Kennenlernen von neuen Menschen spannend. Zudem widmet er sich gerne mit dem Wechselspiel mit Licht und Kamera, und hier expiermentiert er solange herum, bis es passt, so wie er es will. Besonders gerne erzählt Wisthaler von Alpfronttrail. Dabei lief er entlang der historischen Grenze Alt-Tirols, um die hart erarbeitete und brüchige Einheit zu feiern, die Europa heute genießt und die geschichtliche Tragödie, die auch mit der Teilung seiner Heimat und des unnachgiebigen Nationalismus zu beobachten.