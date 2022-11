Fans mussten sich über zwei Jahre gedulden, doch nun ist es so weit: Downhill-Staatsmeister (2016) und YouTuber Fabio Wibmer hat seinen neuen großen Edit „Video Game“ gelauncht. Am 25. November 2022 können Fans im Cineplexx Salzburg Airport durch die Doku „Dangerzone“ miterleben, wie die spektakuläre Produktion zu „Video Game“ ablief. Das große Event im Cineplexx Salzburg Airport war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Doch auch für alle jene, die keines der beliebten Kinotickets ergattern konnten, gibt es kommenden Freitag ein Highlight: Nach dem Filmevent lädt Fabio Wibmer um 21 Uhr zu einer Autogrammstunde im Foyer des Cineplexx Salzburg Airport.

Inspiriert von der GTA-Videospielreihe mixt der 27-jährige Osttiroler im neuen Film seinen unverwechselbaren Fahrstil mit Elementen des Spiele-Klassikers. Der neueste Clip erzielte auf YouTube bereits rund zwei Millionen Aufrufe. In der Doku „Dangerzone“ erzählen Wibmer und sein Team, welche Herausforderungen sie an den mehr als 70 Tagen am Set meistern mussten. Der Film begleitet das Team von der Konzeption und Planung, über die Umsetzung vor Ort bis hin zur Post Production und den Release. Heftige Crashes, Temperaturen von mehr als 40 Grad und Rückschläge sowie hochemotionale, erfolgreiche Momente und der Wibmer-typische Nervenkitzel inklusive.