Es war eine Premiere: In Tracht waren sie diesmal angetreten, die Delegierten zur Versammlung des Schützenviertels Osttirol. Unterkunft dafür bekamen sie in der Haspinger Kaserne in Lienz. Nach zweijährigem Aussetzen der Zusammenkunft wurde erstmals ein neuer Modus praktiziert. Einen Monat vor der Ordentlichen Viertelversammlung wurde eine Außerordentliche Sitzung einberufen, um allen Delegierten den Wahlvorschlag des Viertelausschusses zu präsentieren und die Möglichkeit zu geben, eigene Wahlvorschläge einzubringen.