Seit etlichen Jahren nützt das Rote Kreuz Osttirol die Vorweihnachtszeit für die Aktion „Kauf 1 Stück mehr“ der Team-Österreich-Tafel. Die dabei eingesammelten, länger haltbaren Grundnahrungsmittel sowie Hygieneartikel werden von unserem Team zu großen Paketen zusammengepackt und an einkommensschwache Familien bzw. Einzelpersonen in der Region verteilt.

Helfer in Rotkreuz-Bekleidung stehen noch bis inklusive 10. Dezember im Eingangs- bzw. Kassenbereich der mitwirkenden Lebensmittelpartner in ganz Osttirol und nehmen gerne "gespendeten" Waren entgegen und informieren über die Aktion.

Aufruf an die Osttiroler Bevölkerung

All jene, die Unterstützung in Form von Lebensmitteln benötigen, können gerne, bis spätestens 5. Dezember, ein Lebensmittelpaket in der Sozialen Servicestelle unter der Telefonnummer 04852 623 21 bestellen. (Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr). Anonymität steht dabei natürlich an oberster Stelle.

In der Woche vor dem Heiligen Abend (19. bis 23. Dezember) können die Lebensmittelpakete dann in der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in der Emanuel-von-Hibler-Straße 3a in Lienz von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr abgeholt werden.