Mit Ende des Jahre laufen die EU-Förderperioden aus. Alles, was über die Programme Interreg oder Leader aufgestellt wurde, muss bis dahin abgeschlossen sein. "Gemeinsam zu Fuß unterwegs" – das ist ein Projekt, dass der Tourismusverband Osttirol gemeinsam mit den Regionen Belluno und Südtirol umgesetzt hat. Projektbeginn war am 15. Jänner 2022, beendet wird es am 30. November 2022. Im Belluno war die Gemeinde Taibon Agordino involviert, in Südtirol war es Sexten.