Mitte November maßen sich Tirols beste Lehrlinge bei den Tyrol Skills. Die Motivation und Konzentration bei den Lehrlingen war groß. In den Bereichen Restaurant-Service und Hotel-Rezeption und Küche zeigten die Jugendlichen auf, was sie während ihrer Lehrzeit bereits verinnerlicht haben. Mit all ihrem Können überzeugten sie mit Kreativität sowie fundiertem Fachwissen und meisterten die Aufgabenstellungen mit Bravour.

"Die angehenden Restaurantfachfrauen und -männer sowie Hotel- und Gastgewerbeassistentinnen und -assistenten haben sich heute von ihrer besten Seite gezeigt", äußerte sich Andreas Fahrner, Landesausbildungsreferent der Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie erfreut über das Abschneiden der Lehrlinge beim Wettbewerb. Aufgrund des hohen Niveaus hatte es die Jury in allen drei Bewerben schwer. Dementsprechend knapp fielen die Ergebnisse aus. "Unsere jungen Fachkräfte haben sensationelle Leistungen beim Lehrlingswettbewerb gezeigt", lobte Philipp Stohner, Präsident Tiroler Kochverband & Leiter der Lehrküche und des GenussLabors am WIFI Tirol, die Lehrlinge.

Für die Bewertung der Köchinnen und Köche konnte eine hochkarätige Jury gewonnen werden. Mit Christoph Bickel (Oniriq), Michael Ploner (Kammerli) und Peter Fankhauser (Guat’z Essen) waren insgesamt 10 Hauben verteilt auf 3 Köpfe vertreten. "Wir haben viel talentierten Zuwachs beim Nachwuchs in der Branche und wollen die Leistung der Lehrlinge auch durch die versammelte Expertise von 10 Hauben in der Jury würdigen", freute sich Philipp Stohner über die Beteiligung in der Jury sowie über die Küchenmeister und Kochweltmeister im Publikum.

In der Kategorie "Hotel- und Gastgewerbeassistent/in" holte sich eine junge Osttirolerin den Landesieg: Claudia Steidl, Lehrling im Großglockner Mountain Resort Kals.

Der Bewerb war gleichzeitig die Qualifikation für die Tourismusstaatsmeisterschaften, Junior Skills Austria, welche im April 2023 in Kärnten stattfinden werden.