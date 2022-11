Der Platz rund um das Ehrengrab der Geschwister Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst am Perlacher Forst in München wurde in der jüngeren Gegenwart gerne vereinnahmt. Hauptsächlich Coronagegner sind dort aufmarschiert. Daraufhin riefen die Städtischen Friedhöfe München das Projekt "Denkraum" ins Leben. Das Vorhaben wurde ausgeschrieben.