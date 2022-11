Am 20. November startete ein 37-jähriger Österreicher vom Startplatz "Steinermandl" in Nußdorf-Debant zu einem Paragleiterflug. Er flog einige Zeit ohne Probleme, als er um 12.20 Uhr in die "Lee" Seite geriet. Dabei klappte sein Paragleitschirm zusammen und konnte diesen daher nicht mehr stabilisieren, sodass er schlussendlich aus circa 5 Metern Höhe abstürzte.