Krampus- und Klaubauftermine

Bis zum 6. Dezember treiben Krampusse und Kleibeife noch ihr Unwesen und der Nikolaus sorgt für strahlende Augen bei den Kindern. Hier finden Sie die wichtigsten Termine:

Donnerstag, 1. Dezember:

Thurn. Krampusschaulaufen mit Tischziachn, Weberplatzl 19.30 Uhr.

Freitag, 2. Dezember:

Leisach. Tischziachn (voraussichtilich am 2. Dezember),beim Rasner.

Nußdorf. Tischziachn, Mairjoslhof, 20 Uhr.

Matrei. Kinderklaubauf Gries, "Betreutes Wohen", 14.30 Uhr.

St. Jakob. Tischzoichen der kleinen und mittleren Krapusse, Krampushittl, 18 Uhr.

Samstag, 3. Dezember:

Lienz. Krampusumzug mit Nikolausbescherung, Johannesplatz, 19.30 Uhr.

Dölsach. Tischziachn der Kloanen und Großn, Krampusarena Dölsach, 19 Uhr.

Obertilliach. Krampusumzug, Parkplatz beim Musik-Probelokal, 20 Uhr.

Prägraten. Tischzöüchn, Fraktion Bichl, 21 Uhr.

Strassen. Kinderkrampusumuzug mit Nikolaus, Gemeindevorplatz, 18 Uhr.

Virgen. Ausläuten. Dorfzentrum, ca. 23.30 Uhr.



Sonntag, 4. Dezember:

Debant. Tischziachn der Kloanen und Großn, Toni-Egger Park, 19 Uhr.

Innervillgraten. Nikolaus und Krampusabend, Gannerhof, 20 Uhr.

Kals. Ausläuten und Tischziachn, Lesacherhof, 20 Uhr.

Montag, 5. Dezember:

Lienz. Krampusumzug mit Nikolobescherung, Patriasdorf, 19 Uhr.

Außervillgraten. Nikolaus- und Krampusumzug, 20 Uhr.

St. Veit. Ausläuten, Gasthaus Alzenbrunn, 21 Uhr.

Sillian. Kinderkrampusumzug mit Nikolaus, 18.30 Uhr; Einzug der Sillianer Krampusse, Vorplatz Tourismusbüro, 20 Uhr.

Dienstag, 6. Dezember:

Lienz. Umzug der Lienzer Nachwuchskrampusse, Innenstadt, 18.30 Uhr.

Matrei. Ausläuten. Rauterplatz, Mitternacht.

Prägraten. Ausläuten. Dorfplatz, 21 Uhr.

St. Jakob. Einzug Nikolaus und Krampusschaulauf, 19 Uhr.

Tagesmutter/Tagesvater

Montag, 28. November, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, 19.30 Uhr.

Kostenloser Informationsabend für Interessierte zum Berufsbild der Tagesmütter und Tagesväter.

Anmeldung unter: (04852) 613 22-13

Blutspenden

Mittwoch, 30. November, Tirolerhof Dölsach, 16 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht

Kostnix-Laden

Mittwoch, 30. November, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Donnerstag, 1. Dezember, Franziskanerkloster/Lienz, 9 bis 11.30 Uhr und 17 bis 19 Uhr.

Am Mittwoch und Donnerstag hat der Kostnix-Laden wieder geöffnet und bietet kostenlose Bekleidung, Geschirr, Spielzeug, Bettwäsche und vieles mehr. Abgabemöglichkeit immer montags von 9 bis 11 Uhr.

"Wie viel Medien braucht ein Kind?"

Donnerstag, 1. Dezember, online, 20.15 Uhr.

Fit-for-family Online Vortrag mit Claudia Neuwirth-Lechleitner. Thematisiert wird, wieviel Medien eine gesunde kindliche Entwicklung verträgt, welche Bedürfnisse Kinder zwischen ein und sechs Jahren haben und wie die Integration von Medien in den Alltag gelingt.

Kostenlos Vortrag unter dem Link: https://seelsorgeamtinnsbruckabteilunggemeinde.my.webex.com/join/abteilung.gemeinde​

"Jesu, meine Freude"

Samstag, 3. Dezember, Spitalskirche Lienz, 17 Uhr.

Das Konzert des Kammerchors "vokalissimo Lienz" trägt den Titel "Jesu, meine Freunde". Die drei Hauptkomponisten des Konzertes waren mit den Mitteln und Umständen ihrer Zeit sicher nicht zufrieden und versuchten diese Situation zu verbessern. Als erster ist hier Johann Friedrich Doles (1715-1797) zu nennen, der als Schüler von J. S. Bach noch die Grundlagen des Barocks lernte, jedoch seine größten Erfolge in der Zeit der Klassik feierte. Nicht zwei Musikepochen, sondern die weltliche und die geistliche Musik verband Anton Bruckner (1824-1896). Er gilt als einer der österreichischen Vertreter der romantischen Musik und schuf mit seinen Sinfonien Werke, die die Zeit überdauern. Als Letzter in diesem Bunde wird Karl Jenkins (*1944) das Adventkonzert des Osttiroler Traditionschores vervollständigen. Nach einer klassischen Musikausbildung gründete Jenkins schnell verschiedenen Bands und widmete sich später dem Komponieren diverser Musik für Werbungen und Firmen.

Karten für das Konzert gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg. Info und Reservierung: www.stadtkultur.at und (04852) 600 519.

