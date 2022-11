Hier haben Generationen getanzt. Hier haben sich Paare kennengelernt, welche später geheiratet haben. Hier ging es an vielen Wochenenden richtig zur Sache: in der Osttiroler Mausefalle in Nußdorf-Debant. Die Diskothek schließt mit Ende November. Ein Stück Osttiroler Nachtleben-Geschichte geht zu Ende. Am 26. November wird allerdings noch einmal richtig gefeiert. "Nach genau 22 Jahren schließen wir unsere Tore für immer", verkündete das Team am Samstagabend via Facebook.

Die letzte große Party in der "Falle" findet am 26. November statt. Alle Getränke kosten dann 2,70 Euro. Der Haken: "Nur solange der Vorrat reicht."