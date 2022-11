Schwarze Eiche, silberne Designerlampen, viel Glas gen Süden und ein großer Bildschirm in Kinodimension. Das Audimax des neuen Instituts für Gesundheitsbildung ist wohnlich und spielt alle Stückeln. Und die geladenen Gäste bei der gestrigen Eröffnung waren sich einig, dass das Gebäude dem Stellenwert der Pflege in Osttirol gerecht wird. Der Campus ist das neue zweite Zuhause für 127 Auszubildende in den Bereichen Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz, Heimhilfe und dem Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege. Zudem beinhaltet das Gebäude eine Kinderbetreuungseinrichtung. In der "Kindervilla" werden in erster Linie Kinder von Angestellten des Bezirkskrankenhauses sowie des Wohn- und Pflegeheimes Lienz betreut. Und natürlich kommen auch die Kinder von jenen Eltern unter, welche gerade die Ausbildung in einem Pflegeberuf machen.