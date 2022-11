50 Prozent Kostensteigerung bei der Stadtwärme Lienz - mit dieser Hiobsbotschaft wurden die 5100 Abnehmer dieser Tage via Medien aufgeschreckt. Von der Tiwag Next als Betreiber erhielten die Kundinnen und Kunden bist dato keine Information über die exorbitante Erhöhung. Abgerechnet wird für heuer rückwirkend: Das schockiert nicht nur die Abnehmer. Auch bei der Arbeiterkammer (AK) in Innsbruck schrillen die Alarmglocken. Für AK-Präsidenten Erwin Zangerl gibt es in der Sache nichts zu deuteln. Er spricht von Abzocke.