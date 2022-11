Dass Skifahrer in diesem Winter noch tiefer in die Tasche greifen müssen als zuletzt, war ohnehin klar. Die Frage war nur noch, wie hoch genau die Preissteigerungen ausfallen würden. Und so präsentierten auch die Lienzer Bergbahnen erst kürzlich die Preise für die kommende Wintersaison und berichteten von einer geringen Preissteigerung von sechs bis acht Prozent. Doch auch eine gute Nachricht hatten sie zu verkünden: Beim Kauf einer Saisonkarte gibt es heuer erstmals die Sommercard gratis dazu, inklusive Parkplatzgebühren auf der Faschingalm.