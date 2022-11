Über das Vermögen der Firma SHG Sportland Betriebsgesellschaft m.b.H. in Kals wurde am Landesgericht Innsbruck das Konkursverfahren eröffnet. Vier Dienstnehmer sind von der Insolvenz des Hotels Sportland, zu dem ein Outdoor Center gehört, betroffen. Als Geschäftsführer fungierten Aron Sülyi und Rita Andrea Pavay. Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. "Der Antrag auf Insolvenzeröffnung wurde von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger bei Gericht eingebracht. Die Schuldnerin wird schon seit längerer Zeit von einer Vielzahl an Gläubigern gerichtlich verfolgt. In den letzten Jahren wurde eine große Anzahl an Exekutionsverfahren gegen die Schuldnerin geführt. Ein Großteil der gerichtlich betriebenen Forderungen wurden von der Schuldnerin auch bezahlt", informiert der KSV 1870.