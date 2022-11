Mit Feuereifer akquirierte man in den 2000er-Jahren Kunden für das Fernheizwerk Lienz. Mit günstigen Abnehmerpreisen machte man Anschlüsse schmackhaft. Das Anschlussgebiet wurde auch ausgeweitet - auf Teile von Nußdorf-Debant. Der aktuelle Stand liegt bei 5100 Abnehmern. Und für diese gibt es jetzt, mit Abrechnung des Heizjahres, ein böses Erwachen. Die Heizkosten sind exorbitant gestiegen. Lapidar lässt man dazu vom Betreiber, der Tiwag Next Energy Solution GmbH wissen: "Die aktuelle Preissituation am Energiemarkt und der massive Anstieg der Brennstoffkosten führt nun auch zu notwendigen Tarifanpassungen bei der Fernwärme."