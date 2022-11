Die Osttiroler Energiegemeinden legten bei der diesjährigen e5-Gala in Innsbruck einen starken Auftritt hin. Zwölf von insgesamt 50 Gemeinden wurden für die erfolgreiche Umsetzung von Energieeffizienz-Maßnahmen ausgezeichnet. „Es ist das Gebot der Stunde, Abhängigkeiten zu reduzieren und Wertschöpfung im Land zu halten. Wir müssen das Energiesparen und die Energiegewinnung in Tirol massiv steigern. Dadurch werden wir unabhängig und tragen zum Klimaschutz bei. Die Gemeinden nehmen auf dem Weg zur Energieautonomie eine Schlüsselrolle ein", betonte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP).

Die e5-Gemeinden sind Vorreiterinnen und verpflichten sich durch ihre Teilnahme am Programm zur systematischen Umsetzung von Maßnahmen im Energie-, Mobilitäts- und Klimaschutzbereich. „Unsere Energieautonomie erreichen wir dann, wenn wir alle gemeinsam den Weg in die erneuerbare Energiezukunft gehen. Gemeinden tragen maßgeblich dazu bei, das gesteckte Ziel von TIROL 2050, energieautonom zu sein, zu erreichen,“ sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP).

Klimaneutrale Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Assling, hat in den 62 e5-Maßnahmen bereits einen Gesamt-Umsetzungsgrad von 76,5 Prozent erreicht. Das Podium wird durch Maßnahmen wie der hohen Eigenerzeugung von Strom aus Wasserkraft und Photovoltaik auf dem Gemeindegebiet, die Umsetzung einer 150 KW E-Schnellladestation in Thal und einer vorbildhaften Vergaberichtlinie für Gewerbeflächen nach Energiekriterien verteidigt. Darüber hinaus wurde ein Energieleitbild beschlossen und ein Budget zur Erreichung einer klimaneutralen Gemeindeverwaltung fixiert. Das gute bedarfsorientierte Mikro-Öffi-Angebot feiert zehn Jahre und soll in den nächsten Jahren elektrifiziert werden.

Das neuaufgestellte e5-Team in Dölsach (eee) ging mit viel Elan in die neue Gemeinderatsperiode. Bisher große Stärken sind der hohe Anteil an erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung der Gemeindegebäude, sowie zahlreich gesetzte bewusstseinsbildende Maßnahme zu den Aktionstagen Energie oder der Europäischen Mobilitätswoche.