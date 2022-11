50 Lehrlinge wurden bei der Abschlussfeier im Festsaal des Gymnasiums Lienz für ihre hervorragenden Erfolge bei den Lehrlingswettbewerben geehrt. 13 Landessiegerinnen und Landessieger, 13 zweite Plätze, 9 dritte Plätze und 15 Gewinnerinnen und Gewinner des „Goldenen Leistungsabzeichens“ erhielten für ihre ausgezeichneten Leistungen Trophäen und Urkunden verliehen.

Besonders erwähnt wurden Anja Blassnig aus Nußdorf-Debant (Einzelhandel, 3. Lehrjahr) und David Tabernig aus Schlaiten (Tischler, 2. Lehrjahr). Sie erreichten neben dem Landessieg bei den jeweiligen Bundeslehrlingswettbewerben den sensationellen zweiten Platz.

Hohes Interesse für "Green Jobs"

Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau Michaela Hysek-Unterweger, die die Ehrungen vornahm, sprach den Lehrlingen höchste Anerkennung aus und gratulierte zu den Auszeichnungen. 2021 wurden gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 45 Lehrlinge von den Betrieben aufgenommen. Ende Oktober waren in 291 Lehrbetrieben insgesamt 839 Lehrlinge beschäftigt.

Die Kombination von theoretischem Fachwissen aus der Fachberufsschule und der praktischen Anwendung im Ausbildungsbetrieb trifft den Nerv der Zeit. Gerade der Bereich der Green Jobs treffe auf hohes Interesse bei den Jugendlichen: 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind an Jobs mit Umwelt-Fokus interessiert. „Junge Menschen wollen lernen, was wirklich gebraucht wird, und schätzen es, während der Ausbildung bereits einen Fuß in einem Betrieb zu haben und ein eigenes Lehrlingseinkommen zu beziehen", stellte Hysek-Unterweger fest.

Mit Oktober 2022 stehen 17 Lehrstellensuchende 71 offenen Lehrstellen gegenüber. Angebot und Nachfrage decken sich oft nicht. Dennoch ist es wichtig, dass Jugendliche den für sie geeigneten Lehrberuf nach ihren Talenten und Interessen wählen.