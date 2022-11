Lebkuchen, Kastanien, Glühwein, Erdäpfel, Handwerk und Geschenke: Der Lienzer Adventmarkt kehrt wieder in seiner gewohnten Form zurück. "Das ist nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder eine Spur von Normalität", freut sich die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. 2020 gab es nur einen Online-Adventmarkt, im Vorjahr wurde der Markt Mitte Dezember noch abgesagt. Doch das ist nun alles Schnee von gestern. Heuer wird in gewohnter Manier wieder die Vorweihnachtszeit zelebriert, seit 1997 bereits zum 26. Mal. 35 kunstvoll dekorierte Stände bieten originelle Geschenkideen, traditionelles Handwerk und kulinarische Schmankerl. Heuer wird auch erstmals ein Stand mit veganen Köstlichkeiten auf dem Lienzer Hauptplatz ziehen. Verena Steiner, bekannt mit ihrem Soulfood Bike, serviert ihre beliebten Wraps. Sieben sozial tätige Vereine sind auf zwei Ständen vertreten. Der an diesen Ständen erzielte Reinerlös wird für soziale und humanitäre Vorhaben zugunsten bedürftiger Mitmenschen verwendet.