Über den Lienzer Hauptplatz und die Andrä-Kranz-Gasse wurde er Dienstagvormittag mit Polizeibegleitung angeliefert – der große Christbaum für den Lienzer Johannesplatz. Wie lang ist er? "28 Meter", sagt uns ein Mitarbeiter der Stadtgemeinde beim Lokalaugenschein. Ob die Angabe stimmt, konnte noch nicht geprüft werden. Der Baum kommt aus Lienz. Martin König, Leiter der Abteilung Forst und Garten in der Liebburg: "Es handelt sich um eine heimische Fichte, um eine Gemeindefichte sozusagen." Von den 28 Metern versinken 1,5 Meter im Boden. Der Baum wird jetzt noch mit einer Lichterkette versehen. Lienz ist dann bereit für die Weihnachtszeit: "Oh Fichtenbaum, oh Fichtenbaum ..."



Er steht: der Christbaum auf dem Johannesplatz © Michael Egger