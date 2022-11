Der Osttiroler Wärmepumpen-Hersteller iDM verstärkt seine internationalen Werbeaktivitäten und unterstützt ab sofort das Skisprungteam Finnland als neuer Hauptsponsor. Der Vertrag wurde für die kommenden vier Saisonen abgeschlossen. „Finnland hat eine lange, erfolgreiche Tradition im Skispringen und will in den nächsten Jahren wieder an alte Erfolge anknüpfen. Wir sind überzeugt, das Team um Präsident Markku Haapasalmi hat das Zeug dazu wieder an die Weltspitze zu springen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft. Die iDM Energiefamilie setzt auch stark auf Nachwuchsförderung und ist überzeugt, mit dem ‚Team Finnland‘ den richtigen Partner gefunden zu haben“, freut sich iDM-Marketingleiter Christian Hutter.

„Es freut uns sehr, dass wir beim Skisprungteam Finnland in Zukunft auf solch einen guten Partner setzen können, mit welchem wir viele Gemeinsamkeiten haben, und auch ambitionierte Ziele verfolgen. Um diese Ziele gemeinsam zu erreichen, war uns allen ein längerfristiges Engagement wichtig. Die Partnerschaft gibt uns Stabilität und eine langfristige Entwicklungsperspektive. So können wir uns noch besser um die Trainingsmöglichkeiten des Teams kümmern“, ergänzt Jari-Pekka Jouppi, kaufmännischer Direktor des finnischen Skisprungverbandes.

Im Rahmen des offiziellen Medientages in Helsinki wurden die neuen Skisprunghelme von Christian Hutter und iDM-Botschafter Anton Innauer als offizieller Kick-off zur Partnerschaft präsentiert und an das Skisprungteam überreicht.