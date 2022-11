Viele Einwohnerinnen und Einwohner des Hochpustertals in Osttirol wissen es noch aus Erzählungen: In der NS-Zeit gab es einheimische Fluchthelfende, die unschuldig verfolgten Jüdinnen und Juden halfen, über die Grüne Grenze an den Südhängen des Tales nach Italien zu gelangen. Eine Podiumsdiskussion beschäftigte sich Anfang November in Heinfels mit der Osttiroler Fluchthelferin Rosa Stallbaumer. In diesem Rahmen wurde die Ausstellung "Protokoll des Schweigens" in der Kirche St. Peter und Paul eröffnet. Diese ist bis 3. Dezember, täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Osttiroler Historiker und Leiter des Tiroler Fotoarchivs, Martin Kofler, hat die Ereignisse von damals erforscht und publiziert. Namentlich als Fluchthelfende nennt er: Hedwig Valyi, geb. Stallbaumer Josef Valyi, Anton Stallblaumer, Rosa Stallbaumer (ermordet im KZ Auschwitz 1942), Aloisia Bürgler, Michael Weitlaner, Gertraud Schneider, vulgo Perlunger, Georg Schneider, vulgo Perlunger. Beim Fluchtversuch von Wien über Sillian nach Italien 1942 verhaftet und in Maly Trostinez ermordet wurden die Jüdinnen Irene Sputz und Kornelia Sputz.

Künstlerin Annelies Senfter

Nach eingehender Recherche zu Widerstand und Fluchthilfe in der NS-Zeit und Auseinandersetzung mit den Forschungsergebnissen von Martin Kofler dazu, nimmt die Künstlerin Annelies Senfter zusätzlich Bezug auf Zeitzeugenberichte, die der Journalist Michael Mayr in den 80er Jahren in Sillian aufgenommen hat. Darin kommen Verhörmethoden und Misshandlungen der Gestapo zur Sprache – vielmehr wird für die Künstlerin jedoch spürbar, was nicht mehr über die Zeit des NS-Regimes erinnert oder gesagt werden kann oder will.

Diese wahrnehmbare Kraft des Schweigens ist zentral in ihren beiden Arbeiten. Bezugnehmend auf erniedrigende Handlungen und Misshandlungen bei Verhören wählt sie für „Ein Garten im Wald“ und „Protokoll des Schweigens“ erneut zwei Handlungen aus. Sie legt unzählige Pflanzenknollen des Dolden-Milchsterns, einer seltenen heimischen Wildpflanze, unter die Erdoberfläche und sie zerknüllt Papiere, um sie dann sorgfältig wieder zu glätten und in Form von Akten abzulegen.

Bischof Hermann Glettler betont bei der Podiumsdiskussion im Rahmen der Eröffnung in Heinfels, dass das Gedenken an konkrete Personen, die innerhalb der herrschenden Tyrannei Widerstand geleistet haben, ein beredtes Zeugnis einer umfassenden und heilsamen Erinnerungskultur sei: „Das Ziel einer lebendigen Gedenkkultur, die sich einer Annäherung an das historische Geschehen verpflichtet fühlt, ist eine größere Wachsamkeit für das Heute.“ Die Ausstellung wird vom Seelsorgeraum Hochpustertal unter Dekan Anno Schulte-Herbrüggen ermöglicht.